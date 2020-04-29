У Бориса Джонсона родился сын

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, переболевшего новой коронавирусной инфекцией, и его невесты Кэрри Симондс родился сын. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.

По данным пресс-секретаря Джонсона, ребенок появился на свет в больнице Лондона в среду утром, 29 апреля. 32-летняя Симондс и новорожденный находятся под присмотром врачей и чувствуют себя хорошо.

«Премьер-министр и госпожа Симондс выражают благодарность персоналу родильного отделения», — отметили официальные представители Джонсона и его невесты.

В сентябре 2018 года было объявлено о начале бракоразводного процесса Джонсона с Мариной Уилер. Они женаты с 1993 года, у них четверо детей. Причиной развода стали многочисленные измены политика. До этого супруги дважды расходились.

После расставания с Уилер Джонсон вступил в отношения с Симондс. Они обручены и планируют пожениться.

Ранее Джонсон обратился к британцам с заявлением После выздоровления от коронавирусной инфекции. Он предостерег британцев от нарушения карантинных мер, поскольку сейчас риски «максимально велики».

24 июля 2019 года Борис Джонсон официально вступил в должность нового премьер-министра Великобритании. Политик встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце, где она попросила его стать премьером и поручила сформировать кабинет министров.

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