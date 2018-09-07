Борис Джонсон за два месяца потерял работу и жену

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон разводится с женой после 25 лет брака. Пара разошлась уже несколько месяцев назад, причиной расставания стали многочисленные измены Джонсона, пишет Daily Mail.

Джонсон и его жена Марина выпустили совместное заявление, в котором пояснили, что несколько месяцев назад «в общих интересах» приняли решение разойтись. У пары четверо детей.

Как пишет Daily Mail, причиной развода стали измены Джонсона. 25-летняя дочь бывшего министра Лара на одной из вечеринок назвала его «эгоистичным ублюдком», добавив, что «мама с ним порвала». «Его семейные проблемы никогда не были секретом», — сказали изданию в окружении Джонсона.

Супруги уже дважды расходились из-за измен Джонсона. В 2004 году у него был роман с писательницей Петронеллой Уайатт, а в 2009 году родился внебрачный ребенок от арт-консультанта Хелен Макинтайер.

9 июля 2018 года Джонсон подал отставку с поста министра иностранных дел из-за несогласий по поводу выхода Британии из Евросоюза. Политик является сторонником «жесткого Brexit». Экс-глава Форин-офиса считается одним из возможных претендентов на пост нового лидера Консервативной партии Британии, которую сейчас возглавляет действующий премьер Тереза Мэй.

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