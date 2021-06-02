Военный корабль загорелся у берегов Ирана

Военный корабль Ирана загорелся в Оманском заливе, всей команде удалось сойти с борта невредимыми, сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Причина возгорания не сообщается. В ближайшем порту Джаск рассказали, что судно находилось на тренировочной миссии. Пожарные из Джаска высадились на корабле и пытаются ликвидировать возгорание.

13 апреля израильское судно Hyperion Ray, принадлежащее израильской Ray Shipping company, было атаковано ракетой, предположительно выпущенной иранскими силами.

7 апреля сообщалось, что израильские вооруженные силы ударили по кораблю Ирана в Красном море, предположительно, связанному с разведывательной деятельностью Корпуса стражей исламской революции. В конце марта в Аравийском море Иран нанес ракетный удар по судну, принадлежащему израильской компании XT Management.