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Военный корабль загорелся у берегов Ирана

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Военный корабль Ирана загорелся в Оманском заливе, всей команде удалось сойти с борта невредимыми, сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Причина возгорания не сообщается. В ближайшем порту Джаск рассказали, что судно находилось на тренировочной миссии. Пожарные из Джаска высадились на корабле и пытаются ликвидировать возгорание.

13 апреля израильское судно Hyperion Ray, принадлежащее израильской Ray Shipping company, было атаковано ракетой, предположительно выпущенной иранскими силами.

7 апреля сообщалось, что израильские вооруженные силы ударили по кораблю Ирана в Красном море, предположительно, связанному с разведывательной деятельностью Корпуса стражей исламской революции. В конце марта в Аравийском море Иран нанес ракетный удар по судну, принадлежащему израильской компании XT Management.

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