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США продали захваченную у Ирана нефть

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Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Власти США выручили 110 миллионов долларов за партию нефти в размере два миллиона баррелей, которая находилась на захваченном в феврале у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) танкере Achilleas, сообщает РБК.

Судно, шедшее под флагом Либерии, остановили по подозрению в перевозке сырья из Ирана под видом иракской нефти. Американские прокуроры посчитали, что груз шел в Китай, а конечную выгоду должен был получить государственный Корпус стражей исламской революции, который в США считают террористической организацией.

Вырученные при продаже деньги отправили на специальный счете в банке. Их предполагается потратить на удовлетворение судебных исков, которые граждане США подали к Ирану.

Brent от TradingView

Это второй случай за последние полгода. В октябре прошлого года США продали 1,11 миллиона баррелей, находившиеся на четырех танкерах, которые следовали в Венесуэлу. За них удалось выручить 40 миллионов, деньги отправлены на тот же счет.

Оба случая попали в статистику минэнерго США как импорт иранской нефти. При этом ее официальная закупка запрещена с 1991 года.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане рассказал, что при необходимости страна может резко увеличить добычу нефти до 6,5 миллиона баррелей в день. Таким образом он прокомментировал возможное снятие санкций США на экспорт сырья.

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