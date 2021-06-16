Власти Таиланда заявили о скором открытии страны для привитых россиян

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил о планах скорого открытия границ страны без прохождения карантина для привитых от коронавируса туристов, в том числе россиян. Об этом он сообщил во время телевизионного обращения к нации, пишет ТАСС.

Как отметил премьер, власти королевства планируют разрешить свободный въезд в страну привитым от коронавируса туристам в течение 120 дней. Для этого, по его словам, необходимо активизировать вакцинацию местного населения.

Таиланд заключил контракты с поставщиками шести вакцин — Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm. Правительство рассчитывает, что к октябрю первую прививку должны получить около 50 миллионов человек — для этого уже зарезервировано 105,5 миллиона доз препарата.

Премьер уверен, что открытие Пхукета с 1 июля для полностью привитых иностранных путешественников поможет подготовиться к масштабному приему туристов по всей стране.

«Мы должны научиться жить с этим вирусом, поскольку он не исчезнет быстро. Мы не можем ждать, пока все будут полностью вакцинированы и только потом открываться», — заключил Прают Чан-Оча.

Ранее в июне сообщалось, что столица северного Таиланда Чиангмай планирует открыться для туристов к 1 августа. Уточняется, что после приезда путешественники обязаны пройти недельный карантин, затем сдать тест на коронавирус и тогда получить разрешение поехать в другие районы.