Стало известно об открытии для туристов еще одного курорта в Таиланде

Столица северного Таиланда Чиангмай планирует открыться для туристов к 1 августа. Об этом стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР), подробности они публикуют на своем сайте.

Для возобновления туризма власти Чиангмая разработали специальный план, согласно которому иностранные путешественники смогут посещать четыре региона — Мае Рим, Мае Таенг, Дой Тао и Муанг.

Уточняется, что после приезда туристы обязаны провести в одном из них недельный карантин, затем сдать тест на коронавирус и тогда получить разрешение поехать в другие районы.

Кроме того, привитые российскими вакцинами путешественники тоже смогут приезжать в Чиангмай без соблюдения карантина при условии окончания вакцинации не ранее чем за 14 дней до въезда.

Также известно, что маршруты для иностранных туристов будут строго ограничены посещением утвержденных достопримечательностей, а размещение возможно только в сертифицированных Управлением безопасности и здоровья Таиланда отелях.

По плану властей Чиангмая, полностью провинция откроется к 15 октября.

Ранее в марте сообщалось об отмене двухнедельного карантина для прибывающих на Пхукет привитых туристов. С 1 июля путешественники, имеющие сертификат вакцинации, смогут избежать 14-дневной изоляции. Как уточнил министр Таиланда, если такой сценарий окажется успешным, его распространят и на другие популярные туристические направления внутри страны.

Ранее Таиланд ослабил карантинные меры для въезжающих туристов. Путешественникам сократили срок обязательной самоизоляции до десяти дней и разрешили некоторые перемещения по территории отеля. Теперь можно заниматься спортом на свежем воздухе и ходить в магазин при гостинице.