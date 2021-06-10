Кукол «Барби» начали делать из мусора

Производитель «Барби» американская компания Mattel заявил о запуске новой линейки кукол из переработанного пластикового мусора. Компания пытается снизить количество отходов в мире и нагрузку на природу, а также привлечь покупателей к разумному потреблению, пишет CNN.

Коллекцию из трех разных кукол «Барби любит океан» в летне-пляжной тематике, которую анонсировали представители Mattel, будут производить из переработанных пластиковых отходов с полуострова Баха в Мексике. Для этой цели компания объединится с крупным предприятием Envision Plastics, которое получает вторичное сырье из различных видов пластмасс и полиэтилена. Инициатива поможет спасти полуостров от свалок и снизить количество опасного неразлагаемого мусора в Мировом океане. Кукла «Барби» из переработанного пластика обойдется покупателю примерно в 10 долларов (700 рублей).

«Мы должны внести свой вклад в защиту планеты, чтобы показать пример устойчивого производства следующему поколению. Такова социальная миссия бренда и эволюция "Барби"», — сказала старший вице-президент Mattel Лиза Макнайт.

В мае компания объявила о запуске программы Mattel Playback, по которой люди могут отправлять свои старые фирменные игрушки на переработку для создания новых продуктов Mattel. Проект стартовал с брендов Matchbox (пластиковые модели машинок) и MEGA toys (конструктор). В дальнейшем к переработке подключат и другую продукцию компании.

76-летняя компания по производству игрушек Mattel пообещала своим покупателям к 2030 году использовать 100-процентно переработанные или перерабатываемые материалы как в самой продукции, так и в упаковке.

Огромный вред планете от загрязнения пластиком подталкивает мировых производителей к поиску новых решений и альтернативного сырья. Не менее важное значение играют и призывы к разумному потреблению, внедрение «экологичного» маркетинга. В начале июня платежная система «Мир» выяснила, что большинство жителей России стремятся беречь природу. Самой популярной мерой заботы об окружающей среде стала уборка за собой мусора после пикников и отказ от одноразовых пластиковых пакетов в магазинах.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



