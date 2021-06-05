Подсчитано число посещающих магазины со своими пакетами россиян

Треть россиян ходит в магазины со своими пакетами. Об этом говорится в исследовании платежной системы «Мир», пишет РИА Новости.

В ходе исследования выяснилось, что большинство жителей России старается бережно относиться к окружающей среде. При этом самой популярной мерой по охране природы у участников опроса стала уборка за собой мусора после поездок на природу, таких оказалось 63 процента.

Среди других мер по защите экологии россияне назвали утилизацию отходов в специально отведенных местах, использование энергоэффективных лампочек и техники, в также экономия воды. При этом раздельный сбор мусора практикуют лишь 26 процентов респондентов.

Ранее вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко заявила о подготовке поправок в законодательство, которые запрещают использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов, таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда. По словам вице-премьера, в стране планируется вместо захоронения перерабатывать до 50 процентов вторичных отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности к 2030 году.

В октябре 2020 года россияне назвали города с лучшей экологией. По их мнению, это Тюмень и Казань, а самые загрязненные города — Тольятти и Рязань. Почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга заявили, что считают экологическую обстановку в своем городе нормальной.