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В правительстве оценили вероятность запрета памперсов в России

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Фото: Pixabay

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство России не рассматривает запрет на использование памперсов, несмотря на невозможность их переработки. Об этом сообщает РИА Новости.

В свете подготовки соответствующих поправок в законодательство она подчеркнула, что подгузники являются жизненно необходимым товаром, их объективно нечем заменить.

«Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей», — добавила Абрамченко. Вице-премьер отметила, что не менее половины товаров будут составлять те, которые нельзя переработать. Точный список запретов появится после принятия основных законов, ожидается, что это произойдет до конца 2021 года.

Ранее Абрамченко заявила о подготовке поправок в законодательство, которые запрещают использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов, таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда. По словам вице-премьера, в стране планируется вместо захоронения перерабатывать до 50 процентов вторичных отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности к 2030 году.

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