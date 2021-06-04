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Онищенко призвал отказаться от пластиковых бутылок для воды и пива

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Фото: Pixabay

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что стране следует отказаться от производства и использования пластиковых бутылок для воды и пива, сообщает ТАСС.

Онищенко призвал организовать дискуссию, в которой поучаствуют производители пластика. По его мнению, нужно поэтапно отказываться от больших объемов тары и вовсе запретить пластиковую посуду для питьевой воды, пива и других напитков. Депутат отметил, что именно бутылки для воды и пива составляю большую часть этого производства. «Это давно уже надо, и не только для воды», — подчеркнул он.

Онищенко также заявил, в России существует «огромное пластиковое лобби», посетовав, что уже несколько раз выдвигал инициативу о запрете пластиковой тары для напитков, но их отвергали из-за низкой цены такой упаковки.

Ранее в правительстве России предложили запретить пластиковую посуду и трубочки. Инициативу выдвинула вице-премьер Виктория Абрамченко, которая заявила о необходимости переработки отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов и перехода к раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО).

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