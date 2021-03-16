В правительстве России предложили запретить пластиковую посуду и трубочки

Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила запретить в России производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластиковую посуду и коктейльные трубочки. Об этом она заявила на форуме «Чистая страна» в Сколково, передает РБК.

Абрамченко заявила, что необходимо стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов, и перейти к раздельному накоплению твердых коммунальных отходов (ТКО). Она добавила, что это уже есть в практической работе правительства.

По словам Абрамченко, к 2030 году власти намерены убрать из общей массы отходов 50 процентов вторичных ресурсов, что позволит на «50 процентов меньше захоранивать отходов».

Как пишет РБК, в стратегию Евразийской экономической интеграции до 2025 года включен поэтапный отказ от одноразовых пластиковых пакетов на территориях стран-участниц ЕАЭС (Армения, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Россия). Сейчас участники ЕАЭС согласовывают проект плана реализации стратегии, предполагающий мероприятия по введению поэтапного запрета на производство и ввоз одноразового пластика. Документ планируется утвердить до конца первого квартала 2021 года.

Ранее сообщалось, что правительство поручит Российскому экологическому оператору (РЭО) к 2021 году увеличить до 42 процентов долю населения, сортирующего отходы раздельно. Это в 1,6 раза больше, чем было годом ранее. На март 2020 года раздельный сбор отходов был доступен только для 27,2 миллиона человек (18,5 процента населения России).