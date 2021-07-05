Сотни трупов отравленных животных усеяли берег Индийского океана

Побережье острова Шри-Ланки усеяли сотни трупов морских обитателей. Экологи считают смерть животных последствием крушения в Индийском океане судна с химикатами и пластиком X-Press Pearl, пишет The Insider.

Спустя месяц после инцидента с грузовым кораблем на пляжах Шри-Ланки обнаружили туши 176 черепах, 20 дельфинов и четырех китов. Министр окружающей среды островного государства Махинда Амаравира заявляет об отравлении животных химическими веществами с судна, так как ранее в сезоны юго-западных муссонов морские существа никогда не умирали в подобных масштабах.

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Власти Шри-Ланки называют кораблекрушение одной из самых страшных экологических катастроф в истории страны. Из-за опасности загрязнения акватории токсинами и нефтью жителям запретили ловить рыбу, которая является одним из основных источников доходов населения.

Пожар на контейнеровозе X-Press Pearl в Индийском океане начался в районе побережья города Коломбо Шри-Ланки 20 мая. Потушить судно удалось лишь 2 июня. На борту находилось около тысячи контейнеров с пластмассой, химикатами, в том числе 25 тонн азотной кислоты, которая используется в удобрениях и взрывчатых веществах. В конце июня нефтяные отходы после крушения сухогруза обнаружили на пляже тайского курортного города Пхукета.