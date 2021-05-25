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Мощный взрыв прогремел на загруженном азотной кислотой судне

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Мощный взрыв прогремел на судне X-Press Pearl, загруженном 25 тоннами азотной кислоты. Инцидент произошел неподалеку от берегов Шри-Ланки, видео происшествия опубликовал местный министр рыболовства Канчана Виджесекера (Kanchana Wijesekera) в своем Twitter.

Чиновник сообщил, что взрыв на судне привел к разливу топлива. По его словам, власти вместе с флотом и береговой охраной работают над тем, чтобы минимизировать последствия для окружающей среды.

Местное издание Daily Mirror сообщило, что пожар начался на грузовом судне еще 20 мая, но полностью потушить его не удалось. Тогда с судна были эвакуированы все 25 членов экипажа. Среди них граждане Филиппин, Китая, Индии и России.

В начале апреля нидерландское грузовое судно Eemslift Hendrika опасно накренилось и осталось без экипажа в открытом море у берегов Норвегии. Береговая служба эвакуировала восемь из 12 членов экипажа, а капитан и еще несколько моряков остались на борту в надежде спасти судно. После того как оно потеряло ход, спасатели эвакуировали остававшуюся команду.

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