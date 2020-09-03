Грузовое судно с 42 моряками и тысячами коров затонуло недалеко от Японии. Об этом сообщает Associated Press.

Попавшее в шторм судно сначала заглохло, а затем перевернулось от мощной волны и затонуло. Также сообщается, что борт перевозил 5800 коров из Новой Зеландии в Китай.

Один из выживших членов экипажа уточнил, что на борту были еще 42 человека — 38 филиппинцев, двое новозеландцев и еще двое австралийцев. Старший офицер рассказал, что он быстро надел спасательный жилет и прыгнул в море, следуя инструкциям.

В прошлом году панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе при приближении тайфуна «Хагибис». Тогда один человек погиб, семеро пропали без вести, еще четыре члена экипажа были спасены,

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