Иран случайно утопил предназначенный для учений макет американского авианосца

Макет американского авианосца типа «Нимиц», созданный в Иране для военных учений, затонул в Ормузском проливе. О том, что иранские военные случайно утопили его, сообщил Forbes 3 августа.

Он затонул в ходе транспортировки в порт. Издание публикует фотографию с орбиты, выложенную в Twitter Aurora Intel. На спутниковом снимке видно, что судно легло на бок неподалеку от порта Бендер-Аббас. Сообщается, что глубина моря в этом месте достигает 14 метров.

Незадолго до этого «авианосец» использовали для съемки пропагандистского видео: по нему нанесли ракетные удары в ходе показательных учений Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение армии Ирана). Вашингтон осудил такой шаг Тегерана, назвав его «безрассудным».

О появлении «корабля» в Ормузском проливе стало известно еще 27 июля. Это не первый раз, когда Исламская Республика использует подобные макеты: в 2015 году КСИР использовал в своих упражнениях модель авианосца. Тогда ее потопили ракетами класса «земля-море».