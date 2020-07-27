Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США

Иран вывел в Ормузский залив модель авианосца США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.

Макет, напоминающий авианосец типа «Нимиц», меньше оригинала: длина американского судна 300 метров, ширина — 75 метров. Копия, сделанная иранцами, всего 200 метров длиной и 50 метров шириной. На палубе «авианосца» видны шестнадцать моделей самолетов.

Отмечается, что его появление в море указывает на планы Исламской Республики в скором времени провести учения. Агентство напоминает, что в 2015 году Комитет стражей исламской революции (КСИР, элитная часть вооруженных сил Ирана) использовал в своих упражнениях похожий макет. Тогда его потопили ракетами класса «земля-море».

22 апреля после опасного сближения американских и иранских военных кораблей президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта. «Я проинструктировал Военно-морские силы США стрелять на уничтожение по любым иранским вооруженным судам, если они будут преследовать наши суда на воде», — написал он.