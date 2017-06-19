Китай, Иран, США и Катар провели учения на фоне кризиса в Персидском заливе

Китай и Иран провели совместные военно-морские учения в Персидском заливе. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Маневры прошли в воскресенье, 18 июня, в районе порта Бендер-Аббас. В них участвовали иранский и два китайских эсминца, судно снабжения и вертолет. По словам командующего китайским отрядом контр-адмирала Шэнь Хао, совместные учения направлены на укрепление дружбы и взаимного доверия между моряками двух флотов. После окончания учений китайская флотилия ушла в Оман. Днем ранее, 17 июня, корабли США провели совместные учения с катарскими ВМС.

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Маневры проходят на фоне масштабного кризиса в регионе. В конце мая 2017 года президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Саудовской Аравии, обвинил Иран в поддержке террористических организаций. «От Ливана до Ирака и Йемена Тегеран спонсирует, вооружает и тренирует террористов и прочие экстремистские группировки, которые сеют разрушение и хаос в регионе, — объявил Трамп. — Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля и США». В ответ верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил Соединенные Штаты в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и создании террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В то же время Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России). Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов. Президент США Дональд Трамп сам неоднократно обвинял Катар в поддержке террористов, и 9 июня потребовал от Дохи прекратить их финансирование.