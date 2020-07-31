Затонувшую в Керченском проливе бронемашину подняли со дна на парашютах

Бронемашину БРДМ-2, затонувшую при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, достали со дна при помощи специальных парашютов. Об этом рассказал пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, передает «Интерфакс».

«Бронемашину подняли со дна пролива. Она висит на специальных парашютах. При этом сам автомобиль остается в воде», — уточнил он.

Бронемашина затонула 25 июля на расстоянии семи километров от таманского берега на глубине семи-восьми метров. Причиной происшествия стали погодные условия. Спасатели вытащили шесть человек с тонущего транспорта, никто не пострадал.