Опубликовано видео с места затопления бронемашины в Керченском проливе

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Опубликовано видео с места затопления бронемашины БРДМ-2 при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Кадры публикует паблик «Новости Керчь Крым Россия» во «ВКонтакте».

Спасатели вытащили пять человек с тонущего транспорта, никто не пострадал. Решается вопрос об извлечении БРДМ-2, угрозы разлива топлива нет.

Бронемашина затонула на расстоянии около семи километров от таманского берега на глубине около семи-восьми метров. Проходу судов не мешает. Причиной происшествия стали погодные условия.