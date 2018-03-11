Военные получили американский танк времен Второй мировой войны

Бригада Западного военного округа (ЗВО), дислоцированная в Ленинградской области, получила американский танк «Шерман» времен Второй мировой войны. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

«В бригаду материально-технического обеспечения (...) доставлен американский средний танк "Шерман" времен Второй мировой войны с затопленного в 1945 году транспортного судна "Томас Дональдсон" (Thomas Donaldson)», — сказал он.

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Машину в ближайшее время начнут реставрировать. Планируется, что уже к 9 мая она станет музейным экспонатом и ее смогут увидеть жители Санкт-Петербурга. Специалисты оценили состояние танка как удовлетворительное.

Американский транспортный грузовой корабль «Томас Дональдсон» класса «Либерти» затонул в марте 1945 года в 20 морских милях от Кольского залива после попадания в него торпеды, выпущенной немецкой подводной лодкой. Он вез танки, зенитные орудия, а также грузы гражданского назначения: автомобили, двигатели к быстроходным катерам, дорожные катки, паровозы, строительное оборудование.

В прошлом году военнослужащие Северного флота нашли на затопленном судне и передали в музей три «Шермана» и промышленное станочное оборудование. Они также подняли со дна Щук-озера обломки самолета «Аэрокобра».

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