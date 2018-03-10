Пентагон оставил Трампа без танков

Пентагон не дал разрешения на использование танков в военном параде в Вашингтоне. Об этом сообщает Assosiated Press.

В пояснительной записке военного ведомства отмечается, что по улицам американской столицы смогут пройти только «колесные транспортные средства», танки же нанесут слишком большой ущерб инфраструктуре. При этом Пентагон дал согласие на использование самолетов ВВС США в заключительной части парада.

Парад назначат на День ветеранов 11 ноября. Планируется, что военная техника пройдет от Белого дома до Капитолия.

В документах не указаны расходы на проведение мероприятия. Однако, по данным Assosiated Press, ранее в Белом доме оценили, что парад потребует от 10 до 30 миллионов долларов средств налогоплательщиков.

Президент США Дональд Трамп в конце января поручил Пентагону подготовить военный парад в Вашингтоне, похожий на тот, что ежегодно устраивают на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня Французской Республики. Сообщалось, что американский парад могут приурочить ко Дню независимости 4 июля.

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