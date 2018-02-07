Трамп захотел увидеть солдат и танки около Белого дома

По указанию президента США Дональда Трампа Пентагон приступил к планированию крупного военного парада в Вашингтоне. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Минобороны и Белом доме. Не исключено, что парад пройдет в 2018 году по случаю Дня независимости.

Как отметили собеседники издания, во время совещания 18 января Трамп дал понять, что «хотел бы увидеть в Вашингтоне крупный военный парад», похожий на тот, что ежегодно устраивают на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня Французской Республики. Американский лидер присутствовал на мероприятии в качестве одного из почетных гостей.

Как отмечает газета, хозяин Белого дома уже говорил журналистам, что после прошлогодней летней поездки в Париж у него появилась идея провести военный парад в американской столице.

Так, на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН он заявил, что хотел бы провести парад «с целью демонстрации военной мощи США 4 июля на Пенсильвания-авеню».

Как отмечает Associated Press, торжества по случаю Дня независимости традиционно включают в себя довольно скромный парад с участием воинских подразделений, концерт у здания Конгресса и вечерний салют.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!