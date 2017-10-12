Испанский истребитель рухнул после парада

Истребитель ВВС Испании, принимавший участие в параде по случаю отмечаемого 12 октября Дня испанской нации (Испанидад), разбился возле военной базы Лос-Льянос-де-Альбасете. Об этом сообщает El Pais.

Авария произошла во время возвращения пилотажной группы на аэродром базирования. Машины маневрировали во время захода на посадку. В этот момент один из самолетов потерял управление и рухнул на землю. Пилот не успел катапультироваться и погиб.

Видео: elpais.com

По информации издания, разбившаяся машина — один из четырех истребителей Eurofighter, базирующихся на этом аэродроме. В настоящее время все подъездные пути к месту аварии перекрыты, на месте работают полицейские и военные следователи.

В воздушном параде, прошедшем в Мадриде, приняли участие 78 военных самолетов, авиация гражданской гвардии, вертолеты, а также пилотажная группа Patrulla Acrobática Águila.

Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель четвертого поколения. Стоит на вооружении ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии.