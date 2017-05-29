В Греции разбился истребитель Mirage 2000 ВВС страны

В районе греческого архипелага Южные Спорады разбился истребитель Mirage 2000 военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает Kathimerini.

Авария произошла во время выполнения учебно-тренировочного полета. Пилоту удалось катапультироваться. Его подобрали спасатели.

По предварительным данным, крушение самолета связано с техническими неполадками.

19 апреля в результате падения греческого военного вертолета погибли четыре человека. Авария произошла в труднодоступном горном районе на севере страны. Вертолет совершал плановый облет границы.

20 сентября 2016 года в районе города Салоники разбился ударный вертолет ВВС Греции Apache. Оба пилота остались в живых.