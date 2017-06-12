Во время учебно-тренировочного полета на юге Румынии разбился МиГ-21 ВВС страны. Об этом сообщает Adevarul.

Авария произошла при проведении совместных учений с ВВС Болгарии. Пилот катапультировался. Он был обнаружен спасателями неподалеку от обломков самолета в бессознательном состоянии.

В настоящее время летчик доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него незначительные травмы, его жизнь находится вне опасности.

Для расследования причин аварии создана специальная комиссия.

18 мая 2016 года при заходе на посадку в районе ливийского города Тобрук разбился МиГ-21 ВВС страны. Пилот самолета погиб.

МиГ-21 — советский легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения, разработанный в середине 1950-х годов. По настоящее время различные его модификации находятся на вооружении ряда европейских, африканских и азиатских стран.