Судно с нефтью опасно накренилось и осталось без экипажа в открытом море

Нидерландское грузовое судно Eemslift Hendrika опасно накренилось и осталось без экипажа в открытом море у берегов Норвегии. Об этом сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK).

Судно подало сигнал бедствия еще в понедельник, 5 апреля. Береговая служба эвакуировала 8 из 12 членов экипажа, а капитан и еще несколько моряков остались на борту в надежде спасти судно. После того как оно потеряло ход, спасатели эвакуировали остававшуюся команду.

В норвежской береговой службе опасаются, что дрейфующее судно может опрокинуться из-за сильного крена. В результате может произойти разлив находящихся на борту 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизеля. В районе бедствия сохраняются плохие погодные условия — высота волн достигает 15 метров.

В конце марта сообщалось, что российский траулер «Мелкарт» опрокинулся при спуске на воду в норвежском городе Киркенес. Судно находилось на ремонте в судоремонтной верфи «Кимек», в скором времени он должен был вернуться к работе. При спуске на воду траулер завалился на бок и опрокинулся. В этот момент на борту находилось восемь человек, никто из них не пострадал.