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Российский траулер опрокинулся в Норвегии при спуске на воду

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Кадр: «Известия»

Российский траулер «Мелкарт» опрокинулся при спуске на воду в норвежском городе Киркенес. Инцидент произошел вечером 24 марта, когда судно спускали на воду, передает NRK.

Уточняется, что 53-метровый «Мелкарт» находился на ремонте в судоремонтной верфи «Кимек», в скором времени он должен был вернуться к работе. При спуске на воду траулер завалился на бок и опрокинулся. В этот момент на борту находилось восемь человек, никто из них не пострадал.

Местные власти пока не располагают данными относительно загрязнения акватории, однако журналисты телеканала выяснили, что на месте происшествия зафиксирован плавающий мусор.

Накануне сообщалось, что гигантское судно село на мель и привело к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. Из-за пробки, которая образовалась после того, как контейнеровоз Ever Given сел на мель, «встала» по меньшей мере сотня судов. Bloomberg отмечал, что это произошло «случайно», из-за того, что судно отклонилось от курса.


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