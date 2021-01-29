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На популярном курорте России начался мор чаек

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Жители Новороссийска, популярного среди отечественных туристов курорта, заметили, что в городе начался мор чаек. Об этом пишет «Новороссийский рабочий».

По информации издания, массовая гибель птиц была зафиксирована, в частности, в районе Суджукской лагуны и Цемесской бухты — там морской берег буквально усеян трупами.

«Наиболее вероятной [причиной случившегося] является то, что понизилась температура воздуха, мороз держался несколько дней, а затем последовала штормовая погода. Все вместе и еще недостаток пищи привели к гибели слабых особей», — рассказал представитель местного отделения Русского географического общества Антон Попович.

Кроме того, специалист считает, что чайки могли быть больны, к примеру, птичьим гриппом. Также он предположил, что на ухудшение их состояния мог повлиять фактор беспокойства со стороны человека, проглоченный бытовой мусор или же нефтяное загрязнение перьев.

В настоящее время ведется подсчет погибших особей, после чего ученые смогут проанализировать полученные данные и сделать первые выводы о случившемся. Местным жителям и гостям региона не рекомендуется прикасаться к умершим птицам.

4 июня прошлого года сообщалось, что на берег Геленджика выбросило мертвых дельфинов, покрытых мазутом, и жители забили тревогу. Около 180 горожан написали коллективное письмо на имя депутата Госдумы Краснодарского края Светланы Бессараб. В обращении кубанцы рассказали про участившиеся случаи гибели дельфинов и выразили свою обеспокоенность.

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