Берег Черного моря оказался усеян мертвыми скатами с обрезанными боками

Берег Черного моря оказался усеян трупами скатов. Соответствующие фотографии, снятые очевидцами, были опубликованы в одном из Instagram-аккаунтов, освещающих жизнь на Кубани.

На размещенных в сети кадрах запечатлены лежащие на песке мертвые морские рыбы, у которых с обеих сторон тела обрезаны бока. «Очень печальное зрелище», — говорится в подписи к посту.

Уточняется, что снимки были сделаны в районе курортного поселка Джемете, расположенного неподалеку от Анапы.

Подписчики сообщества обсудили произошедшее в комментариях. «Это прям вредительство какое-то!», «Ужас, люди как будто звереют еще больше», «Это рыбаки обрезают. У таких скатов "крылья" — самые вкусные, а остальное за борт. Это постоянное явление», «Это просто жесть», «Варвары», «Где же природоохранные организации? И никому, кроме простого народа, нет дела!» — писали они.

6 октября прошлого года сообщалось, что отдыхающий в Анапе мужчина снял на видео мертвого дельфина в Черном море. «Рыболовные сети не щадят никого», — подписал он видео, пояснив, что увидел на боку морского животного характерные полосы — ровные следы от порезов.