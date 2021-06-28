С ростовского пляжа на Зеленом острове вывезли полторы тонны мусора

В ходе субботника в Ростовской области очистили от мусора остров Зеленый. Об этом сообщает «Дон 24».

В акции принимали участие сотрудники администрации и волонтеры. С прибрежной полосы острова протяженностью 300 метров они собрали и вывезли 1,5 тонны отходов.

Отмечается, что основная часть собранных отходов — мусор, которые оставили люди после отдыха. В мэрии отметили, что пляж на Зеленом острове – одно из самых популярных у жителей города мест для купания.

В июне сообщалось, что в России могут ввести штрафы за выброс мусора из машин. Российское правительство уже подготовило положительный отзыв на данную инициативу. Проект разработан в Мосгордуме и Мособлдуме.