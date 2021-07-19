Израиль решил радикально бороться с пластиком

Правительство Израиля объявило о новой радикальной программе борьбы с пластиковыми отходами. Власти решили удвоить налоги с продаж импортных и произведенных в стране товаров из трудно перерабатываемых полимеров, пишет Associated Press.

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В совместном заявлении министров финансов и охраны окружающей среды Израиля указано, что повышение налогов на одноразовые пластиковые предметы позволит притормозить распространение экологически вредных продуктов на 40 процентов. Каждый израильтян использует в среднем 7,5 килограмма одноразового пластика в год — в пять раз больше, чем в среднем по Евросоюзу.

«Мы тонем в одноразовом пластике и должны видеть его пагубное влияние на экологию и качество нашей жизни», — заявила министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг (Tamar Zandberg), добавив, что реализация нового плана начнется в первые месяцы 2022 года.

Чиновники подчеркивают, что одноразовые пластиковые отходы не разлагаются в природе, забивают свалки и вредят экосистемам прибрежных и морских районов. По данным правительства, налог на пластиковые пакеты, введенный в Израиле в 2017 году, помог сократить их использование на 80 процентов.

В середине июля представители ООН подготовили новый проект конвенции о сохранении биологического разнообразия планеты. Список из 21 задачи для мирового сообщества включает сокращение пластиковых отходов, «зеленую» корректировку систем производства и потребления, усиление охраны животных и растений.