Вильфанд раскрыл сроки появления «европейских» зим в России

Вильфанд рассказал о появлении «европейских» зим в России через 30 лет

В России температура зимой может увеличиться на три-пять градусов через 30 лет из-за глобального потепления, а время года стать похожим на европейское. Такие сроки назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, изменения не приведут к отсутствию морозов.

«Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах ох как остро встает. (...) Если похолодание, то оно будет серьезное. Редкое, но сильное», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что из-за глобального потепления зимний период в российских регионах сократился минимум на семь дней, а летний, наоборот, увеличился на один-три дня. Данные изменения не смогут привести к отсутствию периодов весны и осени в будущем, резюмировал специалист.

Ранее Вильфанд заявил, что москвичей ожидают долгая золотая осень и бабье лето. Теплая осень придет из-за того, что почва весной и летом получила большое количество влаги. Он предположил, что теплых периодов в осенний период может быть несколько.