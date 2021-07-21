Россиян предупредили об опасных погодных явлениях

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасных погодных явлениях в беседе с РИА Новости.

Синоптик отметил, что в некоторых регионах страны сильно понизится ночная температура. «21 июля в Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской областях ожидаются ливневый дождь, гроза, град. Там по-настоящему неприятные погодные явления», — сказал он.

Вильфанд добавил, что ожидается шквалистый ветер до 15-17 метров в секунду. Он также уточнил, что в Татарстане и Башкирии ожидается ливневый дождь и град. В Саратовской области в среду еще будет температура до 40 градусов, а потом пойдет понижение и осадки. В Нижегородской области, Пермском крае аналогичная ситуация, сказал он.

Ранее Вильфанд сообщил, что в России температура зимой может увеличиться на три-пять градусов через 30 лет из-за глобального потепления, а время года стать похожим на европейское. По словам метеоролога, изменения не приведут к отсутствию морозов. «Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах ох как остро встает. (...) Если похолодание, то оно будет серьезное. Редкое, но сильное», — уточнил он.

