Россиян предупредили об опасной погоде с жарой и градом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об опасной погоде в ближайшие дни. В ряде российских регионов центральной части страны, на юге и в Поволжье ожидаются интенсивные дожди, грозы и сильный ветер, сообщает ТАСС.

Вильфанд отметил, что в некоторых регионах непогода будет сопровождаться сильной жарой и градом. Так, в Приволжском федеральном округе 22-23 июля прогнозируется ливневый дождь, гроза и ветер до 20 метров в секунду.

Сильные дожди с градом ожидаются также в Крыму: 22 июля полуостров охватит сильный дождь будет, гроза, крупный град и ветер до 20-25 метров в секунду. «Это неблагоприятная погода, сильный дождь и крупный град — это действительно опасно», — подчеркнул специалист.

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В Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае интенсивные дожди и грозы будут сопровождаться жарой до 36-42 градусов. При этом в первом регионе 23 июля ожидается смещение холодных воздушных масс, которое дождю с грозой и ветру до 27 метров в секунду, а в остальных непогода начнется уже 22 июля.

Метеоролог добавил, что опасная погода также ожидает практически все республики Северного Кавказа 22-23 июля. В Ингушской, Чеченской республиках, прогнозируется жара до 40-42 градуса, а 23 июля — сильный дождь, ветер с грозой до 15-20 метров в секунду. Аналогичная ситуация сложится в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

22 июля ненастье охватит и Курскую, Тамбовскую, Белгородскую области. В регионах пройдет сильный дождь с грозой, град и ветер до 15-18 метров в секунду. В Воронежской области за жарой последует дождь, гроза и ветер до 16-20 метров в секунду.

Ранее Вильфанд назвал причину аномальной погоды в России. По его мнению, она связана с глобальным потеплением и изменениями климата.