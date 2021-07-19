Россиян предупредили о возгораниях торфяников в некоторых регионах

Возгорания торфяников могут произойти в семи регионах страны. Об этом россиян предупредили во всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, информация опубликована на их сайте.

«Эксперты института прогнозируют риски единичных возгораний на торфяниках Московской, Ленинградской, Вологодской, Рязанской, Владимирской, Тверской и Ярославской областей», — рассказал исполняющий обязанности начальника института Владимир Мошков.

Он добавил, что МЧС рекомендует органам местного самоуправления проверить состояния торфяных залежей и при необходимости принять меры к их обводнению.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, предупредив россиян о рекордной жаре, заявил, что не стоит бояться повторения знойного лета 2010 года, когда Москва задыхалась от смога горящих вокруг города торфяников. «Это невозможно. В этот раз антициклон будет господствовать семь суток — это его обычное время жизни, тогда как в 2010 году рекордная жара держалась почти два месяца», — пояснил он.

