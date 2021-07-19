В Карелии обнаружили новое опасное погодное явление

На юго-западе Карелии впервые обнаружили атмосферную засуху. Такое опасное природное явление зафиксировали 18 июня, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии республики на сайте регионального правительства.

По данным ведомства, такое природное явление возникает из-за недостаточного количества осадков, высокой температуры и пониженной влажности.

«Когда в течение месяца дней с осадками очень мало и максимальная температура днем плюс 25 градусов и выше, то создаются условия для образования атмосферной засухи и появляются дополнительные риски возникновения природных пожаров и быстрого распространения огня», — пояснила начальник территориального подразделения Росгидрометцентра Татьяна Кравченкова.

В ведомстве предупреждали об аномально жаркой погоде в республике. По словам Кравченковой, такие высокие температуры не характерны для лета Карелии.

Начальник территориального подразделения Росгидрометцентра также рекомендовала жителям в период атмосферной засухи не посещать леса.

Ранее представитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев предрек Арктике и Антарктиде таяние льдов из-за глобального потепления. По его словам, ряд климатических моделей показывает, что такое может случиться. Однако точные сроки пока не определены.