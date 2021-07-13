Еще два района Карелии намерены включить в Арктическую зону

Еще два района Карелии — Медвежьегорский и Муезерский — намерены включить в Арктическую зону. Об этом сообщает портал «Карелия-ньюс».

Как отметила сотрудница КарНЦ РАН и профессор ПетрГУ Мария Питухина, основания для этого есть, ведь территории располагаются на уровне 63-62 градусов северной широты, а наиболее южная точка Арктической зоны на данный момент — село Хатырка Чукотского автономного округа на 62 градусах северной широты.

«И, конечно же, это инфраструктурные особенности Медвежьегорского района — ББК, который планируют модернизировать», — рассказала Питухина.

По ее словам, Минвостокразвития обратилось в ПетрГУ с просьбой подготовить обоснование по включению в Арктическую зону Петрозаводска. Ученые уверены, что это логично, так как не стоит отрывать столицу региона от районов.

В настоящее время в Арктическую зону входит порядка 40 процентов территории республики.

Ранее глава Чукотского автономного округа Роман Копин предложил увеличить туристический кешбэк для посещающих регионы Арктики и Дальнего Востока до 50 тысяч рублей. Он отметил, что тем, кто приезжает на Север для посещения фестивалей и других интересных мероприятий, следует возвращать не 20, а 50 тысяч рублей.