В Арктике началась масштабная экологическая экспедиция

Группа ученых из Российской академии наук (РАН) отправится в Большую Норильскую экспедицию, которая пройдет на Таймыре. Исследователи займутся изучением экологического состояния территории Арктики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Норникеля».

«Самый важный результат [экспедиции] — адекватная оценка текущего экологического состояния и начало формирования новых подходов к ведению хозяйствования в Арктической зоне», — заявил вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

Отряды экспедиции будут состоять из 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула. Ученые займутся исследованием поверхностных вод, почвы и донных отложений, а также флоры, фауны и многолетних грунтов.

Ранее на Ямале открыли сезон археологических экспедиций. Первая группа ученых из Научного изучения Арктики исследует памятник «Нюрымпосллор 2» в Приуральском районе, вторая — Приуральский и Шурышкарский районы. Исследователи также будут искать Обские городки XVI-XIX века.