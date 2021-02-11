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Ученые Петербурга и Якутии создадут лабораторию для исследования флоры Арктики

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ученые из Санкт-Петербурга и Якутии создадут лабораторию по исследованию флоры Арктики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

Лабораторию планируют создать до конца 2021 года. По информации ТАСС, в ней будут проводиться исследования «биоактивных веществ растительных ресурсов полярного региона».

Также одним из направлений работы станет создание дублетного хранилища национальной коллекции культурных растений. Для этого используют имеющиеся в Арктике шахты.

Ранее стало известно, что российские и французские ученые выяснят влияние ветров на загрязнение Арктики. Специалистам предстоит узнать, каким образом тяжелые металлы попадают на полярные территории. Также исследователи соберут пробы снега, воды и растительности, изучат метеоусловия на местности.

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