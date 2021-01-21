Ученый спрогнозировал сроки высвобождения залежей метана в Арктике

Наибольшее повышение среднегодовой температуры к 2100 году будет происходить в восточно-сибирских морях. Последствием этого таких изменений климата станет высвобождение залежей парникового газа. Такой прогноз сделал завлабораторией арктических исследований Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН Игорь Семилетов, сообщает ТАСС.

«Восточно-сибирский шельф является значимым источником выбросов метана в атмосферу, поскольку вечная мерзлота является крышкой, которая закрывает залежи газогидратов и метана», — уточнил ученый.

Три главных хранилища углерода — «Спящие гиганты» — находятся в Арктике. Притом ключевым регионом является восточно-сибирский шельф, где потепление и высвобождение газов происходит быстрее всего. Там находится около 80 процентов предполагаемых неглубоких месторождений газа. Таяние замерзшего морского шельфа разрушает эти месторождения, высвобождает большие объемы метана и двуокиси углерода.

В 2020 году ученые зафиксировали мощные выходы метана (сипы) в арктических морях, и в этих районах увеличились концентрации этого газа. Они оказались примерно на десять процентов выше, чем в любой другой точке планеты.