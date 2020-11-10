Повышенные концентрации метана обнаружены над морями Арктики

За последний год в морях Арктики были обнаружены мощные выходы метана (сипы), из-за чего в воздухе над арктическими районами увеличились концентрации этого газа. Об этом рассказал завлабораторией арктических исследований Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН Игорь Семилетов, сообщает ТАСС.

В ходе международной экспедиции а научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» ученые измерили объемы выброса метана в различных частях планеты. В Арктической зоне были открыты новые сипы, с которыми выделялось до сотен килограмм газа с квадратного метра в сутки. Семилетов отметил, что подобные сипы раньше обнаруживали у берегов Калифорнии.

Выбросы метана приводят к подъему воды с экстремальной скоростью — до 46 сантиметров в секунду. В таких районах концентрация метана в атмосфере достигает 16-32 частей на миллион при среднепланетарной концентрации в 1-1,85. «А в тонком приводном водометровом слое концентрация метана достигает 35 тысяч частей. То есть, если бросите "бычок", вода вспыхнет», — уточнил представитель института, добавив, что концентрация атмосферного метана в Арктике примерно на десять процентов выше, чем в любой другой точке планеты.

Ранее ученые томского НИИ провели воздушную экспедицию в арктической зоне на научном самолете осенью 2020 года и получили данные, свидетельствующие о повышенной концентрации метана в приводном слое воздуха. Были исследованы образцы, взятые в районе морей: Баренцево, Берингово, Карское, Лаптевых, Чукотское, Восточно-Сибирское.