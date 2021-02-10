Ученые выяснят влияние ветров на экологию Арктики

Российские и французские ученые выяснят влияние ветров на загрязнение Арктики. Об этом сообщает ТАСС.

Специалистам предстоит узнать, каким образом тяжелые металлы попадают на полярные территории. Директор Центра коллективного пользования «Мегапрофиль» научного управления Томского университета Сергей Воробьев отметил, что прежде всего ученые должны определить, откуда ветер приносит загрязняющие вещества.

Исследователи также соберут пробы снега, воды и растительности, изучат метеоусловия на местности. Самому тщательному изучению подвергнется флора и фауна Васюганского болота.

Полученные от исследования результаты позже будут использованы для составления прогнозов загрязнения окружающей среды.

Ранее аграрии Совета Федерации собрались бороться с проникновением ядовитого борщевика в Арктику. В настоящее время он представляет серьезную проблему для жителей Центральной России. При разрастании растение негативно повлияет на экосистему Арктической зоны. Бороться с ним можно через выкашивание и обработку химикатами.