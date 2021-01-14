Российские ученые создадут идеальный дом для Арктики

Российские ученые собрались определить, каким должен быть идеально подходящий для Арктики дом. Для этого в Петрозаводске и на территории Мурманской области создадут две лаборатории, сообщается на сайте Петрозаводского госуниверситета (ПетрГУ).

Исследовательский объект представляет собой одноэтажную деревянную постройку площадью 72 квадратных метра с системой мониторинга и энергоэфективными технологиями, с датчиками для отслеживания температуры, влажности и потери тепла. Одна часть здания построена по каркасной технологии, другая — по технологии двойного сруба.

Научные сотрудники будут тестировать «зеленые технологии» и оценивать их эффективность в условиях Заполярья, в том числе различные варианты отопления, вентиляции, теплоизоляционных материалов, «зеленую» крышу, альтернативных источников энергии, систем «умного дома».

В области теплоизоляции ученые рассмотрят варианты утопления дома льняными матами, эковатой методом напыления и матами со взморником. Для теплоснабжения выбраны электрические конвекторы с модулем Wi-Fi управления, которые в условиях Арктики стали оптимальным способом равномерно и быстро прогреть помещение, не деформировав древесину. В качестве основной системы вентиляции была выбрана приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией, которая не дает холодному воздуху проникнуть внутрь.

В августе 2020 года стало известно, что в России разработали окна с подогревом для зданий в Арктике, которые будут в три раза дешевле иностранных аналогов.