Школьники в «Сириусе» разработали проект жилого комплекса для Арктики

Российские школьники под руководством ученых Уральского федерального университета создали проект жилого комплекса для Арктики, сообщили ТАСС представители вуза.

В нем используются возобновляемые источники энергии и системы ее накопления.

Работа стала признана лучшей в направлении «Современная энергетика» программы «Большие вызовы» в центре для одаренных детей «Сириус».

Проект имеет коммерческие перспективы. Его окупаемость составляет 15 месяцев. «В среднем планируется реализовывать около четырех таких проектов в месяц в зависимости от сезона», — отметили в университете.

Целью «Больших вызовов» организаторы программы назвали вовлечение молодых людей в сферу энергетики.

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