Красноярские школьницы создали коллекцию нарядов более ста народов мира

В Красноярской школе №85 учитель технологии создала вместе с ученицами коллекцию из традиционных нарядов более чем ста народов мира, пишет газета «Наш Красноярский край».

На изготовление эскизов, подбор ткани, фурнитуры и шитье ушло несколько лет.

Использовалась принесенная на занятия старая ненужная одежда..

В июле прошлого года сообщалось, что школьники из образовательного центра Сириус создали совместно с учеными МГУ наноспутник SiriusSat, выполненный в виде куба, весом не более одного килограмма.

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