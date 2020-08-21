Российские ученые разработали дешевые «греющие» окна для зданий в Арктике

Ученые Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна разработали технологию для создания токопроводящих стекол, которые позволят создавать «греющие» окна для домов и зданий в Арктике и будут дешевле зарубежных аналогов в три раза. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования России, передает ТАСС.

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Система обогрева будет невидимой, тепло будет распределяться равномерно, при этом не будет выделяться конденсат. В министерстве уточнили, что разработка актуальна в связи с законопроектом, который позволит россиянам бесплатно получить земельные участки в Арктической зоне.

Для создания «греющих» окон ученые используют технологию низкотемпературной плазменной модификации стекол и пленок. С ее помощью получается создать электропроводящий нагреваемый поверхностный слой, модифицированный оксидом цинка. При подаче напряжения этот слой нагревается равномерно по всей поверхности, температуру и скорость нагрева можно плавно регулировать. В сообщении отмечается, что незакаленное стекло можно нагреть до 70, закаленное — до 150 градусов Цельсия.

Технологию можно применять не только для создания окон, но и для изготовления мониторов бортовых компьютеров, в качестве инфракрасного обогревателя, в качестве лобовых стекол автомобилей и морских судов, а также при возведении теплиц и для других целей.