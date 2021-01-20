В Совфеде собрались бороться с борщевиком в Арктике

Аграрии Совета Федерации собрались бороться с проникновением ядовитого борщевика в Арктику. Об этом «Говорит Москва» рассказал председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«Если информация подтвердится, у нас появляется еще один вызов, который нам придется преодолевать. Если все это подтвердится, тема должна вызывать беспокойство», — сказал сенатор.

Он напомнил, что сейчас борщевик представляет серьезную проблему для жителей Центральной России. По его словам, при разрастании растение негативно повлияет на экосистему Арктической зоны. Бороться с ним можно через выкашивание и обработку химикатами.

Майоров предположил, что борьба с сорняком в таком случае выйдет на федеральный уровень. Вопрос будет в ведении правительства, придется мониторить ситуацию и принимать дорожную карту.

Ранее ученые из Научного центра изучения Арктики сообщили, что семена борщевика были занесены на Ямал, ареал его произрастания достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи. Предположительно, семена попали в Арктику вместе с техникой.