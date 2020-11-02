К борьбе с борщевиком в России привлекут дроны

К борьбе с распространением борщевика Сосновского в России привлекут дроны и наземную беспилотную технику, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Платформы НТИ».

«Для борьбы с борщевиком планируют использовать дроны и автономную наземную технику. Старт пилотного проекта в Новой Москве намечен уже на весну 2020 года», — рассказал собеседник.

Он напомнил, что в настоящее время запрещено опрыскивать растения вдоль дорог с помощью беспилотников, также нельзя использовать «химию». Поэтому, по его словам, рассматривается опрыскивание паром. Перед тем, как начать борьбу с растением, будет составлена подробная карта произрастания борщевика.

Как рассказал агентству куратор проекта АгроНТИ, гендиректор компании-разработчика системы «ЦентрПрограммСистем» Виктор Кононов, беспилотник-разведчик будет облетать территорию, чтобы получить контуры разрастания борщевика.

«Затем эти данные обрабатываются, формируются карты покрытия и передаются в беспилотную технику — робота, который едет вдоль дороги и скашивает, обдает паром растения. Для организации взаимодействия между беспилотником и наземной техникой планируется использовать системы искусственного интеллекта», — объяснил он.

Сейчас для пилотного проекта подбирается электрическая транспортная платформа. Кононов назвал предполагаемыми участниками проекта Московский авиационный институт, Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, компании «Геоскан» и «ЦентрПрограммСистем», а также участников проекта АгроНТИ.

Ранее в октябре американское издание The New York Times написало о том, что растение борщевик «захватывает» все больше территорий в России. Авторы назвали растение «ядовитым пришельцем», так как оно вытесняет другие луговые травы Центральной России, которые намного меньше в размерах, а также сравнило его с «укропом на стероидах».

В июле Мосгордума приняла закон о введении штрафов для граждан, которые не удаляют со своих участков борщевик Сосновского.

Борщевик Сосновского начали культивировать в СССР в качестве дешевого корма для скота. Растение ядовито.