Власти Подмосковья рассказали о борьбе с борщевиком

В рамках борьбы с борщевиком на территории Московской области с начала года выписано порядка 380 штрафов, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 20 августа.

«Штрафы юридических лиц превысили 44,9 миллиона рублей, физических — порядка 885 тысяч рублей. Все штрафники привлечены к административной ответственности», — рассказал Разин.

Он уточнил, что штрафы обязали выплатить жителей 26 городских округов.

По словам министра, на некоторых территориях полностью отсутствовали признаки обработки земельного участка от сорняка, либо обработка была проведена с нарушением сроков и необходимого количества этапов ее проведения.

Больше всего нарушений выявлено в Клину, где общая сумма штрафа превысила 12 миллионов рублей.

В феврале сообщалось о выделении муниципалитетам порядка 350 миллионов рублей на борьбу с борщевиком Сосновского. Общая площадь зараженных земель превышает 32 тысячи гектаров.

Борщевик Сосновского начали культивировать в СССР в качестве дешевого корма для скота. Растение ядовито.