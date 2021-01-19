Борщевик добрался до Арктики

Ядовитый борщевик, с которым начали активно бороться в европейской части России, добрался до Арктики, сообщает пресс-служба Научного центра изучения Арктики в Ямало-Ненецком округе.

«На Ямал были занесены семена опасного растения борщевик Сосновского, ареал произрастания которого уже достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи», — говорится в сообщении.

В научном центре отметили, что в случае распространения сорняк начнет вытеснять местные виды растений, что приведет к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики, а также нанесет вред традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера.

Семена борщевика были обнаружены учеными во время экологического мониторинга в разных районах ЯНАО, в ходе которого фиксировались последствия колебания климата: изменение тундрового ландшафта, расселение новых видов растений и животных.

Летом 2020 года заведующий сектором охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики Роман Колесников говорил, что семена могли попасть на Ямал вместе с техникой. Распространение растения вызвало серьезное беспокойство среди жителей тундры, пишет РИА Новости.

В ноябре сообщалось, что для борьбы с борщевиком в России будут привлечены дроны и наземная беспилотная техника.